नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के सहयोगी चीन को घेरते हुए ब्रिक्स देशों (BRICS Countries) से आतंकवाद के मददगार देशों को जवाबदेह ठहराने की अपील की. प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को वर्चुअली अपने संबोधन में कहा, “आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है. हमें निश्चित ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं और सहयोग पहुंचाते हैं, उन्हें भी दोषी ठहराया जाना चाहिए और समस्या को संगठित तरीके से सुलझाना चाहिए.” Also Read - 15th Pay Commission Report: 15वें वित्त आयोग ने वित्त मंत्री को सौंपी रिपोर्ट, संसद में होगी पेश

प्रधानमंत्री ने कहा, “भारतीय संस्कृति में, पूरे विश्व को एक परिवार को रूप में देखा जाता है. इसलिए संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों को समर्थन देना हमारे लिए स्वाभाविक है. भारत ने पीसकीपिंग अभियान में अपने महत्वपूर्ण जवानों को खोया है, लेकिन आज बहुध्रवीय प्रणाली संकट के एक दौर से गुजर रहा है.” Also Read - अशोक गहलोत सरकार के मंत्री भंवर लाल का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख

Countries supporting terrorists need to be held accountable in organised manner, says PM Modi at BRICS Summit Also Read - पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दी बधाई, कहा- NDA परिवार मिलकर बिहार का विकास करेगा

