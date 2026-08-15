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15 अगस्त 2026: पीएम मोदी का इंडिया को स्मार्ट बनाने का संकल्प, बोले- एक करोड़ युवाओं को देंगे AI ट्रेनिंग

अजादी की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले 20 सालों में देश को तेजी से बदलने का रोड मैप बताया है. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) डेटा सेंटर और क्वॉटम टेक्नोलॉजी पर जोर दिया.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 15, 2026, 9:12 AM IST
PM Modi Independence Speech
80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी @PTI

PM Modi Independence Day 2026 Speech on AI Training: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को लगातार 13वीं बार संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के सपने पर बात की. उनका पूरा भाषण आने वाले 20 सालों में भारत की प्रगति और आर्थिक रफ्तार पर केंद्रित रहा. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में शिक्षा, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, बैंकिंग, युवा शक्ति, एनर्जी जैसे पहलुओं पर देश की प्लानिंग को लेकर बात की. इस मौके पर उन्होंने उन्होंने कहा कि देश ने एक करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग (AI Skill Training) देने का लक्ष्य रखा है.

पीएम मोदी का AI पर जोर

इस मौके पर उनके फोकस में आने वाली पीढ़ी के स्किल डेवलपमेंट पर भी खास ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने की बात कही और साथ ही उन्होंने AI की ताकत पर भी जोर दिया.  प्रधानमंत्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर जोर, शिक्षा और रोजगार में टेक्नोलॉजी से जुड़े कौशल के बढ़ते महत्व को बताता है. आज के दौर में जैसे-जैसे वर्किंग कल्चर में AI टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स को डिजिटल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल की ज्यादा मांग पैदा भी करता है.

और पढ़ें: क्या है 'सप्तधारा'? लाल किले से पीएम मोदी बोले-भारत इसी से अगले पांच साल में तेजी से बढ़ेगा आगे

PM ने दिखाया तरक्की का आईना

पीएम मोदी ने देश के सामने यहां अपने बीते 12 सालों के कार्यकाल का हिसाब-किताब भी दिया और यह बताया कि उन्होंने देश की कमान जब संभाली थी, तब से अब तक किन-किन क्षेत्रों में देश ने विकास की पटरी पर किस रफ्तार से दौड़ लगानी शुरू की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत ने अपना डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग 5 गुना, इलेक्ट्रिक मैन्यूफैक्चरिंग 7 गुना तक बढ़ाया है.

बीते 12 साल में कहां-कहां पकड़ी रफ्तार

इतना ही नहीं रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा दिया है. इंटरनेट यूजर 4 गुना, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े हैं.  हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से नल से जल कनेक्शन दिए जा रेह हैं, जबकि गैस कनेक्शन बांटने की रफ्तार 6 गुनी ज्यादा तेज हो गई है. हर साल 4 गुना रफ्तार से टॉयलेट बनाए जा रहे हैं और हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों के लिए घर देने का काम किया.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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