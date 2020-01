नई दिल्‍ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है. पीएम मोदी ने यह बात मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की रैली में अपने संबोधन के दौरान कही. उन्‍होंने कहा कि पहले कई भाषण दिए गए, लेकिन जब हमारे सशस्त्र बल कार्रवाई करने के लिए कहते थे, तो उन्हें मना कर दिया जाता था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता अधिनियम (सीएए) पर धरने में शामिल लोग पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को देखने से इनकार करते हैं. पीएम ने पूछा, “क्या हमें सताए गए लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए?” कुछ समय पहले पाकिस्तान सेना का एक विज्ञापन निकला था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि केवल गैर-मुस्लिम ही स्वच्छता कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन करते हैं, ”

धारा 370 को हटाने से पहले की कश्मीर की स्थिति पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, ”इससे पहले, कश्मीर में समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया गया था? 3-4 परिवारों ने मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काम नहीं किया बल्कि उन्हें पोषित करने की दिशा में काम किया.” इसका नतीजा यह हुआ कि आतंकवाद के कारण हजारों बेगुनाहों की मौत हो गई. लोग वहां से पलायन करने के लिए भी मजबूर थे. ”

मोदी ने कहा कि देश ‘युवा सोच’ के साथ प्रगति कर रहा है, इसलिए, यह आतंकवादियों को सबक सिखाने की हिम्मत करता है. उन्‍होंने कहा कि पहले कई भाषण दिए गए, लेकिन जब हमारे सशस्त्र बल कार्रवाई करने के लिए कहते थे, तो उन्हें मना कर दिया जाता था.

पीएम ने कहा, देश युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहा है. इसलिए, यह सर्जिकल स्ट्राइक करता है, हवाई हमले करता है और आतंकवादियों को उनके घर में घुसने के बाद सबक सिखाता है.

#WATCH Delhi: PM Modi says “…For over 30 yrs not a single next generation fighter plane was added to IAF. Old aircraft used to meet with accidents, fighter pilots used to die…Work stalled for 3 decades was cleared by us. Country,today has next generation fighter plane Rafale” pic.twitter.com/POqfhMkHeR

— ANI (@ANI) January 28, 2020