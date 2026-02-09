Hindi India Hindi

Country Tallest Building Is Going To Be Built In This City Of North India Know Which Building Has This Crown Right Now

उत्तर भारत के इस शहर में बनने जा रही देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जानें किस इमारत को हासिल है ये ताज अभी

Gurugram India's tallest building: हरियाणा का गुड़गांव (Gurugram) अब सिर्फ मिलेनियम सिटी ही नहीं, बल्कि देश की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत का घर बनने जा रहा है. सरकार ने ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत सेक्टर 36B और 37B में इस महाकाय इमारत को बनाने का फैसला लिया है.

गुड़गांव में बनेगा देश का सबसे लंबा बिल्डिंग

Gurugram country’s tallest building: दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 36B और 37B में 1003 एकड़ में फैले ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत देश की सबसे ऊंची इमारत बनाने का प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से मंजूर हो गया है. हालांकि इसकी सटीक ऊंचाई का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन यह वर्तमान की सभी ऊंची इमारतों के रिकॉर्ड तोड़ देगी. हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के अनुसार, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट राज्य के औद्योगिक और शहरी विकास का चेहरा बदल देगा. यह इमारत न केवल रहने की जगह होगी, बल्कि यह दुनिया भर के निवेशकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी. इस मेगा प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने अडवाइजर कंसलटेंट की तलाश शुरू कर दी है. बिल्डिंग के डिजाइन और सुरक्षा के लिए विदेशी कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, ताकि यह वैश्विक मानकों (Global Standards) पर खरी उतर सके.

गुड़गांव में बनेगा भारत का ‘बुर्ज खलीफा’

इस प्रस्तावित इमारत में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी. इसमें शानदार कॉरपोरेट ऑफिस, 5-स्टार लग्जरी होटल, प्रीमियम रेजिडेंशियल फ्लैट्स, कन्वेंशन सेंटर और एक स्काई व्यू गैलरी होगी. साथ ही हाई-एंड रिटेल स्टोर और एंटरटेनमेंट जोन इसे एक वर्टिकल सिटी (Vertical City) का रूप देंगे. इस प्रोजेक्ट से गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में उछाल आने की उम्मीद है. यह इमारत न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी, बल्कि ऑब्जर्वेशन डेक जैसी सुविधाओं के कारण पर्यटकों की भी भारी भीड़ जुटाएगी, जिससे हरियाणा के राजस्व में बढ़ोतरी होगी.

अभी किसके पास है देश की सबसे ऊंची इमारत का ताज?

वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची इमारत होने का गौरव मुंबई की इमारतों को हासिल है, जिसमें वर्ल्ड वन और पैलेस रॉयल (Palais Royale) जैसी गगनचुंबी इमारतें शामिल हैं. पैलेस रॉयल की ऊंचाई लगभग 320 मीटर है, जिसे गुड़गांव की यह नई बिल्डिंग पीछे छोड़ने की तैयारी में है. बता दें कि इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए सुरक्षा और एविएशन सेफ्टी (Aviation Safety) के कड़े नियमों का पालन करना होगा. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और लाइटिंग सिस्टम पर इसके प्रभाव को लेकर एक्सपर्ट्स की टीम मंथन कर रही है, ताकि विमानों की आवाजाही में कोई दिक्कत न आए.

दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों से तुलना

जहां दुबई का बुर्ज खलीफा 828 मीटर और चीन का शंघाई टावर 632 मीटर की लंबाई के साथ दुनिया में टॉप पर हैं, गुड़गांव की यह बिल्डिंग भारत को उस सूची में मजबूती से खड़ा करेगी. ये बिल्डिंग भारत की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमता का नया प्रतीक बनेगी.