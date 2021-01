Country-wide Corona Vaccination Begin: कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने का काम आज हो शुरू हो गया है. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इसका शुभारम्भ कर दिया है. कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण (Corona Vaccination) को लेकर देश भर के टीकाकरण सेंटर्स (Vaccination Centers) पर उत्साही माहौल है. कहीं कोरोना वैक्सीन के पहुँचने पर हेल्थ वर्कर्स (Heath Workers) ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं. कहीं, टीकाकरण के लिए आने वालों की आरती उतारी जा रही है. जबकि अधिकतर जगहों के वैक्सीनेशन सेंटर्स को सजाया गया है. Also Read - बिहार में कोरोना का पहला टीका सफाई कर्मचारी को लगेगा, टीकाकरण की तैयारियां पूरी

आज से कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) का टीकाकरण शुरू हुआ है. देश के 3006 वैक्सीन सेंटरों पर पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लोग लाइव देख रहे हैं. पहले चरण में 1 करोड़ 60 लाख पहली कतार के कर्मचारियों को टीका लगाई जाएगी. टीकाकरण का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है.

नर्सों ने बजाई ताली

मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन आज ही पहुंची. यहाँ की नर्सों और दूसरे हेल्थ वर्कर्स ने ताली बजाकर कोरोना वैक्सीन का स्वागत किया. इसी तरह इसी सेंटर पर नर्स आरती और थाली भी उतारी जा रही है. कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों को मिठाई भी खिलाई जा रही है.

