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घर खरीदने के लिए पहुंचे थे पति-पत्नी, मगर जैसे ही दरवाजा खुला पिटबुल ने कर दिया हमला | रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

वायरल वीडियो में देखेंगे कि पति-पत्नी एक घर खरीदने के लिए पहुंचे हैं. मगर जैसे ही दरवाजा खुला डॉगी बाहर निकल आया और दोनों पर हमला कर दिया.

Written by: Ikramuddin
Published: August 12, 2026, 7:47 PM IST
घर खरीदने के लिए पहुंचे थे पति-पत्नी, मगर जैसे ही दरवाजा खुला पिटबुल ने कर दिया हमला | रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो
पति-पत्नी को देखते ही डॉगी ने हमला कर दिया. (Photo/X)

पंजाब के पटियाला में एक पति-पत्नी के साथ उस समय खौफनाक हादसा हो गया, जब वो एक घर देखने पहुंचे थे. दोनों घर खरीदने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ वहां गए थे. जैसे ही उन्होंने घर की घंटी बजाई, अंदर मौजूद पिटबुल अचानक बाहर आया और दोनों पर हमला कर दिया. पिटबुल ने पति-पत्नी को कई जगह काट लिया. हमले के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को बचाने की कोशिश की. लोगों ने कुत्ते को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉग तब तक दोनों को बुरी तरह घायल कर चुका था.

पिटबुल ने देखते ही कर दिया हमला

घटना पटियाला के घुमन नगर इलाके की बताई जा रही है. घायल पति-पत्नी को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया. दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है. बताया गया है कि दंपती एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ घर देखने के लिए पहुंचे थे. घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने घंटी बजाई. इसके बाद अंदर मौजूद पिटबुल बाहर आया और अचानक दोनों पर टूट पड़ा. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुत्ते के हमले और लोगों के बचाव की कोशिश का दृश्य दिखाई दे रहा है. घटना के बाद इलाके में भी इसे लेकर चर्चा है.

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यहां देखें वायरल वीडियो

मामले में क्या बोले वरिष्ठ अधिकारी

मामले में नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शहर में पिटबुल जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर रखने पर रोक है. केंद्र के पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से भी पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसी खतरनाक नस्लों की बिक्री, प्रजनन और उन्हें पालने के खिलाफ कदम उठाने को कहा गया था. हालांकि, इन निर्देशों को जमीन पर लागू करना अब भी एक चुनौती बना हुआ है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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