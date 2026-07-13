अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार, दिल्ली दंगों के दौरान नाले में मिला था IB अधिकारी का शव

Ankit Sharma Murder Case: ताहिर हुसैन के अलावा दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 और आरोपियों को भी दोषी ठहराया है. ताहिर हुसैन को को IPC की धारा 188, 153A, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत दोषी पाया गया.

Written by: Parinay Kumar
Updated: July 13, 2026, 7:12 PM IST
Ankit Sharma Murder Case
अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन के अलावा कोर्ट ने चार अन्य आरोपियों जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी दोषी ठहराया. (Photo: ANI)

Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है. साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की मौत हो गई थी. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने सोमवार (जुलाई, 13, 2026) को यह आदेश सुनाया. ताहिर हुसैन को IPC की धारा 188, 153A, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने हालांकि आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया.

चार अन्य आरोपी भी दोषी करार

जज ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में चार अन्य आरोपियों जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी दोषी ठहराया. कोर्ट ने इस मामले में छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. ताहिर हुसैन, नाजिम और कासिम को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल गई थी. ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी पिछले साल सितंबर में हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. यह मामला दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR 65/2020 से जुड़ा है.

और पढ़ें: MP News Today: टेक हब बनने की राह पर मध्यप्रदेश, CM मोहन यादव के संकल्पों ने पकड़ी रफ्तार

सजा के बाद रोने लगा पूर्व पार्षद

सजा पर बहस की तारीख अभी कोर्ट ने तय नहीं की है. मंगलवार को लिखित आदेश आने के बाद कोर्ट सजा पर जिरह की तारीख तय करेगी. फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में ताहिर हुसैन रोने लगा. अदालत के फैसले के बाद अब दोषियों की सजा की अवधि पर आगे सुनवाई होगी. इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह निर्णय सुनाया.

कैसे हुई थी अंकित शर्मा की हत्या?

अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान हुई थी. उनका शव चांद बाग इलाके के एक नाले से बरामद किया गया था. इस घटना के बाद अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.दिल्ली पुलिस की जांच में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. इनमें हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, हत्या के प्रयास, सबूत मिटाने और अन्य गंभीर धाराएं शामिल थीं.

जांच एजेंसी ने क्या-क्या लगाये थे आरोप?

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि दंगों के दौरान हिंसा की साजिश और घटनाओं को अंजाम देने में आरोपियों की भूमिका रही. अदालत में इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी. अभियोजन पक्ष ने गवाहों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपनी दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया. कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े प्रमुख मामलों में से एक माना जा रहा है. अब अदालत दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर सुनवाई करेगी, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.