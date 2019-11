नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखाई है. उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक आदेशों के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं होने पर सोमवार को पंजाब और हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता. जस्टिस अरुण मिश्रा ने दिल्ली सरकार को लेकर कहा कि भारत में जीवन इतना सस्ता नहीं है. दिल्ली नर्क से भी बदतर हालत में है. आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है. कोर्ट ने दिल्ली में जल प्रदूषण को लेकर भी सख्ती दिखाई. कोर्ट ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में जल प्रदूषण के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेगा यह सत्यापित करने के लिए कि क्या पीने का पानी लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं.

