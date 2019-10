नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के धन की कथित हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तकों मालविंदर सिंह और उनके भाई शिविंदर सिंह को गुरुवार को14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने तीन अन्य आरोपियों-सुनील गोधवानी, कवि अरोड़ा और अनिल सक्सेना- को भी 31 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस मामले में सिंह बंधु ने जमानत याचिका दायर की थी जिस पर शुक्रवार को अरोड़ा की याचिका के साथ इसकी सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि साल 2016 में इस घोटाले को अंजाम दिया गया था. रेलिगेयर के एक सीनियर मैनेजर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. शिकायत में बताया गया कि कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी की गई और हजारों करोड़ों रुपए संपत्ति की गलत तरीके से ट्रांजैक्शन के जरिए हेराफेरी की गई. इसमें बताया गया कि सिंह बंधुओं ने साल 2016 में दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. आरोप यह बी लगाया गया कि दोनों भाइयों ने सोच समझ कर इस घोटाले की साजिश रची और बड़ा वित्तीय घपला किया.

RFL (Religare Finvest Limited) funds misappropriation case: Delhi’s Saket Court sends Malvinder Singh, Shivinder Singh and 3 others to judicial custody till October 31. (file pic) pic.twitter.com/2to3A6g0BR

