Covaxin Corona vaccine Price in India Update: भारत बायोटेक ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन के दाम घटा (Covaxin Price Update) दिए हैं. इस टीका निर्माता भारतीय कंपनी ने राज्यों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन के दाम घटाए हैं. अब भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) राज्यों को 400 रुपये प्रति डोज मिलेगी. कंपनी ने गुरुवार को ये जानकारी दी. इससे पहले ‘भारत बायोटेक’ कंपनी ने शनिवार को बताया था कि वह अपने कोविड-19 टीके ‘कोवैक्सीन’ को राज्य सरकारों को प्रति खुराक 600 रुपये और निजी अस्पतालों को प्रति खुराक 1,200 रुपए में उपलब्ध करायेगी. जिसके बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कहा था कि वे अपने कोविड-19 टीकों की कीमत कम करें. Also Read - Live Score and Updates, DC vs KKR, Vivo IPL 2021: दिल्‍ली ने 11 तो कोलकाता ने जीते हैं 14 मुकाबले, आज कौन मारेगा बाजी ?

जिसके बाद देश में कोरोना वायरस टीका – कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने बुधवार को राज्यों को बेचे जाने वाले टीके की कीमत घटा दी. इससे राज्यों को अब टीके के लिये पहले घोषित 400 रुपये प्रति डोज (खुराक) की जगह 300 रुपये प्रति खुराक की दर से मूल्य चुकाने होंगे.

कंपनी की कीमत नीति का लेकर व्यापक स्तर पर आलोचना के बाद यह कदम उठाया गया है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट अपनी वैक्सीन कोविशील्ड केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति खुराक की दर से बेची आ रही है. एसआईआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने ट्विटर पर राज्यों के लिये टीके की कीमत घटाये जाने की घोषण थी. गौरतलब है कि कई राज्यों ने टीकों की अलग-अलग कीमतों को लेकर आपत्ति जतायी थी.