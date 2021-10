Covaxin Update: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के कोवैक्सीन (Covaxin) को ’24 घंटे के भीतर’ इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी दे सकता है. WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने UN प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर समिति संतुष्ट है, तो हम अगले 24 घंटों के भीतर एक सिफारिश की उम्मीद करेंगे.’ हैदराबाद स्थित Bharat Biotech ने 19 अप्रैल को कोवैक्सीन की आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) के लिए WHO को आवेदन किया था.Also Read - COVID टास्क फोर्स के चीफ ने बताया, 'जल्द ही बच्चों के लिए हमारे पास दो वैक्सीन होंगी, अगर...'

WHO ने पहले कहा था कि यह EUL को यह निर्धारित करने के लिए जोखिम और लाभ आकलन करेगा कि निर्मित टीका गुणवत्ता-आश्वासन, सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं. कंपनी ने 27 सितंबर को डब्ल्यूएचओ के अनुरोध पर अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत की. पिछले हफ्ते, डब्ल्यूएचओ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि वैक्सीन के पूरी तरह से मूल्यांकन की प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है, लेकिन सही सलाह देना आवश्यक है.

WHO स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉ. माइक रयान ने कहा था, 'विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत स्पष्ट है. हम चाहते हैं कि सभी देश उन टीकों को पहचानें, जिन्हें WHO सलाहकार प्रक्रिया द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) दी गई है. लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि डब्ल्यूएचओ, जब वह इस तरह की सिफारिश करता है, इसे विश्व स्तर पर बना रहे हैं.'

डब्ल्यूएचओ की मंजूरी उन लाखों भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने विदेश यात्रा के लिए कोवैक्सीन ली है. डब्ल्यूएचओ की मंजूरी के बिना दो-खुराक वाले कोवैक्सीन को दुनियाभर के देशों द्वारा एक वैध वैक्सीन के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है. WHO ने अब तक अपनी ईयूएल सूची में केवल छह कोविड टीकों को शामिल किया है, जिसमें ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन शामिल है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड के रूप में निर्मित किया गया है.

(इनपुट: IANS)