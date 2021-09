COVID-19 Update: देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 31,382 नए मामले आए है, जबकि 32,542 रिकवरी हुईं और 318 लोगों की कोरोना से मौत हुई. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,00,162 रह गई है, जो 188 दिनों बाद सबसे कम है.Also Read - Coronavirus cases In India: 1 दिन में कोरोना से 318 लोगों की हुई मौत, 31,382 लोग संक्रमित

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, आज शुक्रवार को देश में एक दिन में कोविड-19 के 31,382 नए मामले सामने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,35,94,803 हो गई. वहीं, 318 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,46,368 हो गई.

India reports 31,382 new COVID cases, 32,542 recoveries, and 318 deaths in the past 24 hours

Active cases: 3,00,162

Total recoveries: 3,28,48,273

Death toll: 4,46,368

Vaccination: 84,15,18,026 (72,20,642 in the last 24 hours) pic.twitter.com/GMvxUehKwc

