Covid-19 in India: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) ने बिना नाम लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर निशाना साधा है. उन्होंने बुधवार (21 अप्रैल, 2021) को ट्वीट कर कहा कि भारत के पास अभी भी कोरोना संक्रमण पर कोई रणनीति नहीं है. ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, ‘जब हमारे लोग मर रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन और टीके का निर्यात करना किसी अपराध से कम नहीं है.’ कांग्रेस नेता ने उन खबरों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन निर्यात के दावे किए गए. Also Read - तैयारी के लिए एक साल से ज्यादा समय था लेकिन इसके बावजूद सरकार लापरवाह रही: सोनिया गांधी

हालांकि राहुल गांधी की टिप्पणी से पहले केंद्र सरकार इस मामले में पहले ही सफाई दे चुकी है. सरकार ने उन खबरों को तथ्यहीन बताया है कि जिसमें कहा गया कि देश से ऑक्सीजन का निर्यात बढ़कर 100 फीसदी से अधिक हो गया. सरकार के स्पष्टीकरण में कहा गया कि मीडिया खबरों में उद्योग जगत में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को गलती से मेडिकल ऑक्सीजन का निर्यात बताया गया. इसमें कहा गया कि पिछले साल मेडिकल ऑक्सीजन का निर्यात 0.4 फीसदी से भी कम था. मौजूदा समय में मेडिकल ऑक्सीजन का शून्य निर्यात है. Also Read - राहुल गांधी ने PM Modi को लिखा लेटर, कहा-देश में वैक्सीन की भारी कमी लेकिन विदेशों को टीका बांट रही सरकार

India still has no Covid strategy. Also Read - चुनावी रैलियों में मास्क जरूरी क्यों नहीं? कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर हाईकोर्ट नाराज, केंद्र और EC से मांगा जवाब

Exporting oxygen & vaccines when our own people are dying is nothing short of a crime.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 21, 2021