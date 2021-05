COVID-19 Cases on 8 May2021 In India, News: कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण की महामारी से जूझ रहे देश में आज शनिवार को सुबह मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत COVID-19 के संक्रमण से 4,187 मरीजों की मौत की मौत हो गई है, जबकि इसी अवधि में आज एक बार फिर कोरोना के नए मामले (COVID-19 news Cases) 4 लाख के पार हो गए हैं. ताज जानकारी के मुताबिक, देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,23,446 हो गई है. Also Read - COVID-19: बारात लेकर जा रहा दूल्‍हा और ड्राइवर निकले कोरोना पॉजिटिव, मच गया हड़कंप

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में COVID19 के 4,01,078 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,18,92,676 हो गई है. जबकि इसी अवधि में 4,187 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,38,270 हो गई है.

देश में अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,23,446 हो गई है और अब तक डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,79,30,960 हो गई है.