चीन में कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक, लेकिन भारत को घबराने की जरूरत नहीं: अदार पूनावाला

चीन में कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक, लेकिन भारत को घबराने की जरूरत नहीं: अदार पूनावाला

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ( SII) के सीईओ अदार पूनावाला ने चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात कही

फाइल फोटो

पुणे (महाराष्ट्र): सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ( SII) के सीईओ अदार पूनावाला (Serum Institute of India (SII) CEO Adar Poonawalla) ने चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों (rising cases of Covid-19 in China) पर मंगलवार को चिंता जताई, लेकिन कहा कि भारत को अपने वृहद टीकाकरण के कारण (India need not panic due to its mass vaccination) इससे घबराने की जरूरत नहीं है.

बता दें कि पूनावाला के इस बयान से महज एक दिन पहले ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अमेरिका और चीन में बढ़ते संक्रमण के मामलों के मद्देनजर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से जीमोन सीक्वेंसिंग में तेजी लाने और संक्रमित नमूनों में वायरस के किसी भी नये स्वरूप के सामने आने पर नजर और उसका रिकॉर्ड रखने को कहा था.

पूनावाला ने ट्वीट किया है, ” चीन से आ रही संक्रमण के मामले बढ़ने की खबर चिंता का विषय है, लेकिन हमारे वृहद टीकाकरण और बेहतर रिकॉर्ड के मद्देनजर घबराने की जरूरत नहीं है. हमें भरोसा रखना चाहिए और भारत सरकार तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए. कोविड-19 महामारी के दौरान पुणे में स्थित एसआईआई ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका की साझेदारी में कोविशील्ड टीका विकसित कर उसका उत्पादन किया था.

बता दें कि अक्टूबर में पूनावाला ने कहा था कि एसआईआई ने दिसंबर 2021 में टीके का उत्पादन बंद कर दिया था. उन्होंने बताया था कि उस वक्त उपलब्ध टीके में से करीब 10 करोड़ खुराकों की मियाद खत्म हो गई थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की

दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सजग रहने और निगरानी तंत्र मजबूत करने का निर्देश दिया.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा-कोविड अभी खत्म नहीं हुआ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा, कुछ देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की. कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है. मैंने सभी संबंधित लोगों को सजग रहने और निगरानी बढ़ाने के लिये कहा है. हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिये तैयार हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में शीर्ष अफसर शामिल हुए

बैठक में स्वास्थ्य विभाग, औषध विभाग, जैवप्रौद्योगिकी विभाग और आयुष विभाग के सचिवों के अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी. के. पॉल और राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) के अध्यक्ष डॉ. एन. के. अरोड़ा भी शामिल हुए.

जापान, अमेरिका, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और चीन में मामलों में वृद्धि

जापान, अमेरिका, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और चीन में मामलों में वृद्धि के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे कोविड के सकारात्मक नमूनों के पूरे जीनोम अनुक्रमण को उभरते स्वरूपों पर नजर रखने के लिए तैयार करें. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा था कि इस तरह की कवायद से देश में चल रहे नए स्वरूप, यदि कोई हो, का समय पर पता लगाने में मदद मिलेगी और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करना सुविधाजनक होगा.

(BHASHA)