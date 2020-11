Covid-19 Cases in Delhi: दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में अचानक आई तेजी ने सबकी चिंता बढ़ा दी है. अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी की भी चिंता सताने लगी है. यहां पर निजी और सरकारी अस्पतालों को मिलाकर कुल 9 हजार के आसपास आईसीयू बेड्स हैं, जिसमें से पहले से 6800 पर मरीज भर्ती हैं. ऐसे में मौजूदा समय में केवल 2800 बेड्स ही उपलब्ध हैं. इस कारण दिल्ली सरकार भी चिंतित हो गई है. सरकार का कहना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति को कोरोना का तीसरा लहर कहा जा सकता है. Also Read - Coronavirus In Delhi Update: दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कुल मामले 50 हजार के पार

दिल्ली सरकार ने राजधानी के अस्पतालों में आईसीयू बेड्स में से 80 फीसदी को दिल्लीवासियों के रिजर्व करने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. इस बारे में पहले भी दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया था लेकिन उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. Also Read - ये सरकार मजदूरों को दे रही पांच-पांच हजार, यहां कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

We’re going to the Supreme Court to address the High Court overturn of our mandate to reserve 80% beds as ICU beds in private hospitals because the main issue is that of the availability of ICU beds: Satyendar Jain, Delhi Health Minister, on rising #COVID19 cases in Delhi https://t.co/2izsUkOGyq

— ANI (@ANI) November 4, 2020