COVID-19 Cases in India, Coronavirus, COVID-19, News: देश में लगातार 4 दिन से 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद आज सोमवार को यानि 10 मई को कोरोना संक्रमण के 3 लाख 66 हजार 161 नए मामले आए हैं, जबकि खास बात ये है कि कोविड से ठीक हुए संक्रमित मरीजों की उल्‍लेखनीय संख्‍या में बढ़ोतरी हुई है. कोविड19 के संक्रमण से 3 लाख 53 हजार 818 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 3,754 मरीजों की मौत हो गई है. अब देश में एक्‍ट‍िव मरीजों की कुल संख्या 37लाख 45 हजार 237 हो गई है.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के द्वारा सुबह 8 बजे दिए गए अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में COVID19 के 3,66,161 नए मामले आने के बाद कुल

पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,26,62,575 हो गई है. 3,754 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,46,116 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,45,237 है

और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,86,71,222 है. देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 17,01,76,603 हो गया है.

देश में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति 10 मई 2021

कुल केस (Total cases) : 2,26,62,575

कुल ठीक हुए (Total discharges): 1,86,71,222

कुल मृतक संख्‍या (Death toll): 2,46,116

सक्र‍िय संख्‍या (Active cases): 37,45,237

कुल वैक्‍सीनेशन (Total vaccination): 17,01,76,603

India reports 3,66,161 new #COVID19 cases, 3,53,818 discharges and 3,754 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

— ANI (@ANI) May 10, 2021