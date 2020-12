COVID-19 latest new cases: ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप सामने आने के बाद, जहां एक बार दुनिया में New Coronavirus, Strain की आहट महसूस की जा रही है. वहीं, भारत में पिछले 24 घंटे में Covid-19 के नए केस 20 हजार से नीचे आए हैं. Also Read - New Coronavirus strain Latest News: ब्र‍िट्रेन से आए यात्र‍ियों को रात में ही सीधे quarantine किया गया

पिछले 24 घटे में आज सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के 19,556 नए केस सामने आए हैं. हालांकि 301 मरीजों की मौत भी हुई है. इस तरह से देश में अब तक कोविड-19 से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 1,00,75,116 ( एक करोड़ 75 हजार 116) हो गया है और मृतकों का आंकड़ा 1,46,111 हो गया है. Also Read - भारत में कोरोना वैक्सीन की 'ढुलाई' में लगाई जाएंगी ट्रेनें! रेलवे ने कहा- हम सरकार के साथ संपर्क में हैं



केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अभी 2,92,518 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है और 96,36,487 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं.

वहीं, कोरोना वायरस के नए रूप स्‍ट्रेन की चैकिंग के लिए भारत में ब्रिटेन से आए यात्र‍ियों के टेस्‍ट किए गए हैं और सभी यात्र‍ियों को को क्‍वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है. चेन्‍नई में एक मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसके सेम्‍पल पुणे भेजे गए हैं.

बता दें ब्रिटेन में सामने आए कोरोना के नए प्रकार वायरस स्‍ट्रेन को लेकर भारत समेत फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और इटली समेत कुछ अन्य देशों ने ब्रिटेन से आनेजाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है. वहीं, यूरोपीय संघ ने दवा एजेंसियों से कोरोना वायरस टीके के सुरक्षित होने की हरी झंडी मिलने के बाद उसे यूरोप के बाजार में उतारने की मंजूरी दी.