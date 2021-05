COVID-19 Cases Update: देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आज सोमवार को काफी कमी दर्ज हुई है, लेकिन एक दिन बाद फिर कोविड-19 से बीते 24 घंटे में 4,106 नई मौतें हुईं हैं. अच्‍छी बात यह है कि नए संक्रमित मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्‍या भी काफी अच्‍छी है. बीते 24 घंटे में भारत में COVID19 के 2,81,386 नए मामले आए जबकि इसके मुकाबले, 3,78,741 मरीज डिस्‍चार्ज किए गए हैं. साथ ही एक्‍ट‍िव मरीजों की संख्‍या घटकर 35,16,997 हो गई है. Also Read - साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान- गोमूत्र पीने के कारण मुझे नहीं हुआ इंफेक्शन, लोगों से की यह अपील

बीते 24 घंटे में 24 घंटे में 4,106 नई मौतें होने के साथ ही कुल मौतों की संख्या 2,74,390 हो गई है. Also Read - Delhi: सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में मरीज कर रहे ध्‍यान-योग, ITBP के काउंसिलर कर रहे मदद

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के द्वारा अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, भारत में COVID19 के 2,81,386 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,49,65,463 हो गई. 4,106 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,74,390 हो गई है. 3,78,741 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,11,74,076 हुई. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 35,16,997 है. Also Read - Corona Mai Ki Puja: लो भाई! कोविड बन गया 'कोरोना माई', शुरू हुई पूजा, घंटों लंबी कतारों में इंतजार कर रहीं महिलाएं

भारत में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति: 17 मई 2021

कुल केस (Total cases) : 2,49,65,463

कुल डिस्‍चार्ज (Total discharges): 2,11,74,076

डेथ टोल (Death toll): 2,74,390

सक्र‍िय मामले (Active cases): 35,16,997

कुल वैक्‍सीनेशन (Total vaccination): 18,29,26,460

India reports 2,81,386 new #COVID19 cases, 3,78,741 discharges and 4,106 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 2,49,65,463

Total discharges: 2,11,74,076

Death toll: 2,74,390

Active cases: 35,16,997

Total vaccination: 18,29,26,460 pic.twitter.com/RJCDwbzyha

— ANI (@ANI) May 17, 2021