Covid-19 Updates: कोविड वैक्सीनेशन (COVID-19 vaccination) के दूसरे ड्राई रन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कोरोना (Coronavirus) के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए 4 राज्यों को पत्र लिखकर सख्त कदम उठाने के लिए कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को चिट्ठी लिखी है. राजेश भूषण ने इन राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी पर जल्द से जल्द सख्त कदम उठाएं.

Union Health Secy has written to Maharashtra, Kerala, Chhattisgarh, and West Bengal urging them to take steps to curb the spike in Covid-19 cases. The States are advised to maintain a strict vigil & keep a check on the rising cases, especially in view of the new strain of virus.

