Covid-19 Vaccination to be Done on All Days in April देश में बृहस्पतिवार से 45 साल और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लगने शुरू हो गए. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी तक कुल 6.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लग चुके हैं. इनमें स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी, 60 साल से अधिक आयु के लोग और विशिष्ट बीमारियों से ग्रसित 45 साल से अधिक आयु के लोग शामिल हैं. Also Read - Maharashtra में Covid-19 संबंधी जांच की फीस घटाकर आधी की गई, RT-PCR Tests के नए रेट तय

इसी के साथ केंद्र ने सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के COVID-19 टीकाकरण केंद्रों (CVC) को पूरे अप्रैल में चालू रखने का निर्णय लिया है. टीकाकरण केंद्र राजपत्रित अवकाश वाले दिन भी खुले रहेंगे. केंद्र द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देशव्यापी एंटी-कोरोनावायरस अभियान का विस्तार करना है. केंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वे अप्रैल भर में कोरोनावायरस वैक्सीन की आवश्यक व्यवस्था करें. Also Read - Corona Vaccination 3rd Phase: आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, यहां जानें कैसे पाएं वैक्सीन

यह कदम 31 मार्च को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उठाया गया है ताकि कोविड टीकाकरण की गति और कवरेज में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित की जा सके और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के सभी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों का बेहतर उपयोग किया जा सके. Also Read - Delhi Corona Update: 24 घंटे में कोरोना ने ढाया कहर, 1819 नए मामले आए सामने, 11 की मौत

बता दें कि देश में 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और दो फरवरी से अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों (एफएलडब्ल्यू) को टीके लगने शुरू हुए थे. इसके बाद टीकाकरण के दूसरे चरण में एक मार्च से 60 साल से अधिक आयु के लोगों और किसी बीमारी से ग्रसित 45 साल से अधिक आयु के लोगों को टीके लगने शुरू हुए थे.

मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 82,60,293 एचसीडब्ल्यू को पहली खुराक और 52,50,704 एचसीडब्ल्यू को टीके की दूसरी खुराक दी गई है. वहीं 91,74,171 एफएलडब्ल्यू को पहली खुराक और 39,45,796 एफएलडब्ल्यू को दूसरी खुराक दी गई है. टीकाकरण के 75वें दिन 31 मार्च को 20,63,543 लोगों को टीके लगाए गए. इनमें से 17,94,166 लोगों को पहली खुराक और 2,69,377 लोगों को दूसरी खुराक दी गई.

मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार कोविड-19 के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 24 घंटे में आए नए मामलों में से 84.61 प्रतिशत मामले इन्हीं राज्यों से थे.