नई दिल्‍ली: पंजाब सरकार ने राज्‍य में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी जंग के तहत अगले दो हफ्ते के लिए कर्फ्यू (curfew) बढ़ाने की घोषणा कर दी है. मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्‍य में दो हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान किया है. हालांकि, पंजाब सरकार ने लॉकडॉउन के दौरान कुछ घंटों की रियायत देने की भी घोषणा की है.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में प्रतिदिन सुबह सात बजे से चार घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी.

#WATCH Lockdown will be lifted from 7 am to 11 am every day; during this time people can come out of their houses and shops will be opening. Also, we have decided to extend the curfew in the state by two more weeks: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh. #COVID19 pic.twitter.com/tHTaE22NYB

— ANI (@ANI) April 29, 2020