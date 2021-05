Covid 19 Emotional Story: देश में फैली कोरोना की दूसरी लहर ने खूब तबाही मचा रखी है. रोजाना लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं वहीं हजारों लोगों को प्रतिदिन मौत हो रही है. ऐसे में कोरोना को लेकर लोग सहमे और डरे हुए हैं. लोगों को अपनों को खोने का डर सता रहा है वहीं कई लोग अपनों को खो चुके हैं. इस बीच कोरोना वॉरियर्स करीब से मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और कई वाक्यों को आम लोगों से साझा कर रहे हैं. Also Read - दिल्‍ली की ऑक्‍सीजन की जरूरत घटी, Deputy CM बोले- दूसरे राज्‍यों को दे सकते हैं सरप्‍लस

ऐसा ही एक वाक्या एक डॉक्टर दीपशिखा घोष ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है. यहां उन्होंने लिखा- अपने शिफ्ट के खत्म होने से ठीक पहले, कोरोना संक्रमण से ग्रसित अपनी आखिरी सांसे गिन रही एक महिला के बेटे को मैंने वीडियो कॉल किया. हम अपने अस्पताल में अक्सर मरीजों की आखिरी इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमित महिला ने मुझसे कुछ मिनट मांगे और अपने बेटे को वीडियो कॉल करने को कहा. अपनी मर रही मां के लिए बेटे ने गाना गया.

Today, towards the end of my shift, I video called the relatives of a patient who is not going to make it. We usually do that in my hospital if it's something they want. This patient's son asked for a few minutes of my time. He then sang a song for his dying mother.

— Doctor (@DipshikhaGhosh) May 12, 2021