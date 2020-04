नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकट के दौरान एकजुटता दिखाने के लिए पीएम मोदी की दीये जलाने की अपील का पूरे देश में जबरदस्त समर्थन देखने को मिला. इस दौरान न केवल आम जनता ने बल्कि कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने भी अपने घरों के बाहर दीये जलाकर कोरोना योद्धाओं के साथ अपनी एकजुटता दिखाई. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली स्थित अपने निवास पर दीये जलाए. रविवार को पूरा देश रात 9 बजे से 9 मिनट के लिए अपने घरों की बालकनी में दीये जलाकर खड़ा रहा. कई जगह पर लोग दीये जलाने के साथ-साथ घर की बत्तियां बंद कर मोमबत्ती और टॉर्च से उजाला करते दिखे. बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार रात में नौ बजे देशवासियों से नौ मिनट तक घर की बत्तियां बंद कर दीपक, मोमबत्ती और टॉर्च का उजाला करने की अपील की थी. Also Read - कोच मिकी आर्थर बोले- जीत की आदत डालने के लिए श्रीलंका को फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है

अमित शाह के अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने घर के बाहर दीये जलाए. उन्होंने इस दौरान मिट्टी के दीयों से ‘ऊँ’ बनाया. योगी आदित्यनाथ के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैंडल जलाईं. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने आवास की सभी लाइटों को बंद कर मिट्टी के दीये जलाए. दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भी मिट्टी के दीपक जलाए.

Lucknow: UP CM Yogi Adityanath lights earthen lamps to form an ‘Om’, at his residence. PM Modi had appealed to the nation to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes, and just light a candle, ‘diya’, or flashlight, to mark India’s fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/QXrj2oTsVu — ANI UP (@ANINewsUP) April 5, 2020

Telanagana: Chief Minister K. Chandrashekar Rao light up a candle following the call of PM Modi to switch off all the lights of houses today at 9 PM for 9 minutes, and just light a candle, ‘diya’, or mobile’s flashlight, to mark India’s fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/fPFN20vciF — ANI (@ANI) April 5, 2020

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने निवास की सभी लाइटें बंद कर मिट्टी के दीपक जलाए. वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास की सभी लाइटें बंद कर दीं और मिट्टी के दीपक जलाए. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार के साथ मिट्टी के दीपक जलाए. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परिवार के साथ दीपक जलाए. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने परिवार के साथ मिट्टी के दीपक जलाए. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने घर में परिवार के साथ मोमबत्तियां जलायीं.

West Bengal: Guv Jagdeep Dhankhar turns off all the lights of his residence & lights earthen lamps. PM had appealed to the nation to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes, & just light a candle, ‘diya’, or flashlight, to mark India’s fight against #COVID19 pic.twitter.com/hoA3aHiKTM — ANI (@ANI) April 5, 2020

Delhi: Health Minister Dr Harsh Vardhan lights an earthen lamp, to show support for the call by PM Modi to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes&just light candles, ‘diyas’ or mobile’s flashlight, to mark the fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/4QhZVogrq5 — ANI (@ANI) April 5, 2020

Vice President Venkaiah Naidu turns off all the lights of his residence & lights earthen lamps. PM had appealed to the nation to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes, & just light a candle, ‘diya’, or flashlight, to mark India’s fight against #COVID19 pic.twitter.com/6NEO4H683i — ANI (@ANI) April 5, 2020

Delhi: BJP President JP Nadda turns off all the lights of his residence & lights earthen lamps. PM had appealed to the nation to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes, & just light a candle, ‘diya’, or flashlight, to mark India’s fight against #Coronavirus pic.twitter.com/jnvexQtBiZ — ANI (@ANI) April 5, 2020

Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat lights up earthen lamps with family. PM had appealed to the nation to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes, & just light a candle, ‘diya’, or flashlight, to mark India’s fight against #Coronavirus pic.twitter.com/g4xXxlJtn7 — ANI (@ANI) April 5, 2020

