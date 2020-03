नई दिल्ली: पूरे देश में लोगों ने रविवार शाम को घंटी, थाली और ताली बजाकर चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं. केवल आम जनता ही नहीं बल्कि कई बड़े पॉलटिशियन ने भी तालियां बजाकर इन जाबांजों का सम्मान किया.

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभूतपूर्व ‘जनता कर्फ्यू’ के आह्वान का समर्थन करते हुए डॉक्टरों, नर्सों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पांच बजते ही देशभर के लोग अपनी बालकनी, लॉन, और छतों पर बाहर निकल आए और तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तालियां बजाकर चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं.

आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी पीएम मोदी द्वारा #CoronavirusPandemic के बीच आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों का आभार व्यक्त करने के लिए तालियां बजाईं.

बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों से रविवार को कोरोना वायरस के नये मामले सामने आने के बाद भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 341 पर पहुंच गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी. संक्रमित लोगों में से कुल 41 विदेशी नागरिक हैं और सात लोगों की मौत हो चुकी है. मौत का नया मामला महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात से सामने आया है. महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या दो हो गई है.

