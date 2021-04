Uttarakhand News: उत्तराखंड में चार महीने के शिशु को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. मंगलवार (4 अप्रैल, 2021) को दून हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक ने इस संबंध में जानकारी दी. न्यूज एजेंसी ANI ने डॉक्टर अशोक के हवाले से बताया कि संक्रमण की पुष्टि के बाद उसे कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया है. यहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है. Also Read - भारत में फिर कहर बरपा रहा कोरोना, AIIMS चीफ ने चेताया- Lockdown पर भी दिए सुझाव

इधर राज्य में संक्रमण एक बार फिर सिर उठा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तराखंड में बीते दिन 547 नए मामलों की पुष्टि हुई और दो लोगों की मौत हो गई. आंकड़ों के अनुसार सूबे में 1.02 लाख लोगों को संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है. इनमें 96,296 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि कुल 1729 लोगों को मौत चुकी हैं. मंत्रालय के अनुसार राज्य में एक्टिव केस 3200 के पार पहुंच चुके हैं.

Uttarakhand | A four months old child has tested positive for COVID19. He is admitted to the COVID ward at the hospital, treatment underway: Dr Ashok, Child specialist, Doon Hospital, Dehradun

