Covid-19 in Delhi Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 1,075 नए मामले सामने आए, जिससे यहां संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1.30 लाख से अधिक हो गये, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 3,827 हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. Also Read - दिल्ली निजामुद्दीन मरकज मामले में 400 विदेशी जमातियों की सजा पूरी, साकेत कोर्ट ने अब सुनाया ये फैसला

स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बीमारी से 21 लोगों की मौत हुई है. राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,827 हो गई है और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,30,606 हो गई है. Also Read - Gujarat Corona Update: गुजरात में एक दिन में संक्रमण के 919 नए मामले, संक्रमित लोगों की संख्या 45,000 के पार

गत 11 से 19 जुलाई तक लगातार 1,000 से 2,000 के बीच नए मामले सामने आ रहे थे. गत 19 जुलाई को 1,211 मामले सामने आए थे. गत 20 जुलाई को नए मामलों की संख्या घटकर 954 रह गई लेकिन अगले ही दिन यह बढ़कर 1,349 हो गई. Also Read - Coronavirus in Chhattisgarh: 91 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या 4 हजार के करीब, देखें कहां कितने मामले

1075 #COVID19 positive cases and 21 deaths reported in Delhi today, 1807 recovered/discharged/migrated. The total positive cases here stand at 1,30,606 including 1,14,875 recovered/discharged/migrated and 3827 deaths: Government of Delhi pic.twitter.com/tjF2D9EH5s

