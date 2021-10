Covid-19 In India Latest Update: कोरोना महामारी को लेकर सोमवार को भी राहत की खबर आई है. 200 दिनों बाद आज सबसे कम सक्रिय मरीज सामने आए हैं और मौतों की संख्या भी घटकर 180 हो गई है. बता दें कि भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus In India) के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार कमी आ रही है. देशभर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 20,799 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है.Also Read - बेंगलुरु में कोरोना का कहर-एक बोर्डिंग स्कूल के 60 बच्चे मिले Covid-19 पॉजिटिव, 14 बच्चे तमिलनाडु के

पिछले 24 घंटे में 26,718 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं जबकि अब तक कुल 3,31,21,247 लोग वायरस को मात देने में सफल रहे हैं. इसके साथ ही मौत की संख्या भी घटी है और अब ये 200 से नीचे चली गई है.

देश में कोरोना से संक्रमित एक्टिव केस का आंकड़ा कुल मामले के एक प्रतिशत से नीचे (0.78 प्रतिशत) है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे कम है. वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान 180 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है. बत दें कि अब तक कुल 4,48,997 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं.

India reports 20,799 new COVID cases, 26,718 recoveries, and 180 deaths in the last 24 hours

Active cases: 2,64,458

Total recoveries: 3,31,21,247

Death toll: 4,48,997

Total vaccination: 90,79,32,861 pic.twitter.com/DCfS2tCYlB

