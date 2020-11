Covid-19 in India Latest Updates: भारत में एक दिन में कोविड-19 के 44,489 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 92.66 लाख हो गए, जिनमें से 86.79 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 92,66,705 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं 524 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,35,223 हो गई. Also Read - Coronavirus Vaccine: चार चरणों में लगेगी वैक्सीन, सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाएगी वैक्सीन, जानें आपका नंबर किस चरण में आएगा

देश में अभी 4,52,344 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है. ये संख्या बुधवार को उपचाराधीन लोगों की संख्या से 7,598 अधिक है. हालांकि देश में लगातार 16 दिनों से उपचाराधीन लोगों की संख्या पांच लाख से कम है. Also Read - केरल, महाराष्‍ट्र, दिल्‍ली राजस्‍थान समेत देश के कई राज्‍यों में कोरोना वायरस का प्रचंड प्रकोप, पढ़ेंं डिटेल

आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मामलों की संख्या कुल मामलों की 4.88 प्रतिशत है. देश में कुल 86,79,138 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 93.66 प्रतिशत हो गई है. वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.46 प्रतिशत है. Also Read - Lockdown News Update: गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर राज्यों को दिया ये निर्देश, यहां जानिए आपके इलाके में लगेगा या नहीं?

With 44,489 new #COVID19 infections, India’s total cases rise to 92,66,706

With 524 new deaths, toll mounts to 1,35,223 . Total active cases at 4,52,344

Total discharged cases at 86,79,138 with 36,367 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/234QqoZyPk

— ANI (@ANI) November 26, 2020