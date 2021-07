Covid-19 In India: देश में बीते कुछ समय से कोरोना की रफ्तार 40 हजार के आसपास आकर रूकी हुई है. आज यानि रविवार को लगातार तीसरा दिन रहा, जब कोरोना वायरस के मामले बीते 24 घंटे में 40 हजार के नीचे आए हैं.केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, रविवार को बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 39742 नए केस सामने आए हैं, जिससे देश में कुल मामलों की संख्या 31,371,901 हो गई है. वहीं, इसी दौरान देश में 535 लोगों की कोरोना की वजह से मौतें हुई हैं. देश में अब तक 43 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है.Also Read - CoronaVirus Update Today: देश में 24 घंटे में Covid-19 के 39,097 नए मरीज, 546 की हुई मौत, इन राज्यों ने बढ़ाई चिन्ता

स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए केसों से अधिक है. देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 39972 लोग ठीक हुए हैं, जिससे कुल रिकवर मरीजों की संख्या 30,543,138 पहुंच गई है. देश में अब तक 420,551 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं. हालांकि, राहत की बात है कि एक्टिव केसों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. देश में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 408,977 से गिरकर 408,212 आ पहुंची है.

India reports 39,742 new COVID cases, 39,972 recoveries, and 535 deaths in the last 24 hours

Active cases: 4,08,212

Total recoveries: 3,05,43,138

Death toll: 4,20,551

Total vaccination: 43,31,50,864 pic.twitter.com/RwEFllVzWw

