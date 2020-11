Covid-19 India Latest Updates: पिछले कुछ दिनों में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट देखी गई थी जिसके बाद लोगों को यह लगने लगा था कि धीरे धीरे कोरोना से राहत मिलेगी लेकिन एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है. पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना के 50,209 नए मामले सामने आए. इन ताजा आंकड़ों के साथ ही अब देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 83,64,086 पहुंच गई है. Also Read - Covid-19 in Delhi Updates: दिल्ली में टूटा कोरोना का कहर, एक दिन में सर्वाधिक 6,842 नए मामले, 51 लोगों की मौत

स्वास्थ मंत्रालय की नई रिपोर्ट के बाद अब देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 83,64,086 पहुंच गई है. वहीं बुधवार को कोरोना से कुल 704 लोगों की मौत हुई. अब तक कुल 77,11,809 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. 24 घंटे में कुल 55 हजार 331 लोगों ने कोरोना की जंग जीती. Also Read - भारत में 87 फीसदी कंपनियां 2021 में बढ़ाएंगी अपने कर्मचारियों का वेतन: सर्वे

पिछले एक दिन में सबसे अधिक मामले कर्नाटक और दिल्ली से सामने आए. बुधवार को कर्नाटक में साढ़े आठ हजार से अधिक मामले तो दिल्ली में लगभग सात हजार नए केस मिले. Also Read - सात माह की गिरावट के बाद अक्टूबर में सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में बढ़त, अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत

With 50,209 new #COVID19 infections, India’s total cases surge to 83,64,086. With 704 new deaths, toll mounts to 1,24,315.

Total active cases are 5,27,962 after a decrease of 5,825 in last 24 hrs.

Total cured cases are 77,11,809 with 55,331 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/Osb0K0STLF

