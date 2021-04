Covid-19 In India: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से पिछले साल की तरह सड़कों पर घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा की याद को ताजा कर दिया है. महाराष्ट्र और दिल्ली से फिर से प्रवासी श्रमिक अपने घर को लौट रहे हैं. रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन का इंतजार करते प्रवासी श्रमिकों की आंखों में पिछले साल आयी कोरोना लहर और उसको लेकर हुई तकलीफ की तस्वीर साफ दिख रही है. दिल्ली और महाराष्ट्र में बसे कई प्रवासी श्रमिक कोरोना के बाद लगाई गई सख्ती के बाद परिवार सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से अपने गृह राज्यों के लिए रवाना होते देखे जा सकते हैं. Also Read - UP Panchayat Election 2021: यूपी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी- कोरोना से बचाना है, चुनाव भी कराना है

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बुधवार से राज्य में धारा-144 लागू करने की घोषणा कर दी है, हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि गरीबों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा. लेकिन, सीएम की घोषणा के बाद कुछ प्रवासी कामगार राज्य से अपने घर को लौटने लगे हैं. मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस सहित शहर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है. Also Read - No Lockdown In Gurugram: लॉकडाउन की आशंका के बीच गुरुग्राम से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन

Maharashtra: Migrant workers in Mumbai were seen returning to their native places. Also Read - Coronavirus Cases In India: देश में कोरोना ने मचाया हाहाकार, 24 घंटे में 1.62 लाख लोग संक्रमित, 879 लोगों की मौत

“Now that curfew has been imposed, what would we do here? What would we eat? We’re leaving the city because we don’t want to go through the pain we endured during the lockdown,” says a labourer. pic.twitter.com/IxraZoNS1j

