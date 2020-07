Coronavirus in India: देश में कोरोना वायरस के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रतिदिन देश में 30 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड संख्या सामने आई है. एक दिन में भारत में 34, 884 नए मामले सामने आए हैं जबकि 24 घंटे में कोरोना से कुल 671 लोगों ने अपनी जान गवाई है. Also Read - मुंबई के पास पनवेल में क्वारंटीन सेंटर में युवक ने मालिश के बहाने किया महिला से रेप

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से ठीक होने की दर भारत में दूसरे देशों के अनुपात में काफी अच्छी है. ताजा आंकड़ों के बाद अब देश में कोविड19 संक्रमित लोगों की संख्या 10,38,716 पर पहुंच गई है. जबकि इस समय पूरे देश में 3 लाख 58 हजार, 692 एक्टिव केस हैं जबकि अभी तक 6 लाख 53 हजार 751 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं.

Spike of 34,884 cases and 671 deaths reported in India in the last 24 hours.

Total positive cases stand at 10,38,716, including 3,58,692 active cases, 6,53,751 cured/discharged/migrated and 26,273 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/lkakSL1BVe

