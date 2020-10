Coronavirus India Latest Updates: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस से 70 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 1 लाख से 8 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 74 हजार 383 नए मामले सामने आए और इस दौरान 918 लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बने हैं. Also Read - Schools Reopening in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे: मंत्री

इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 70,53,807 पहुंच गया है वहीं, अब तक 1,08,334 लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में अभी फिलहाल 8,67,496 एक्टिव मामले हैं वहीं, 60,77,977 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

उधर, AIIMS के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि, ‘कोरोना के मामले कम होने को लेकर हमें अगले दो हफ्तों तक इंतजार करना चाहिए. अगर आंकड़ों में कमी होना जारी रहता है तो यह अच्छी बात है. हालांकि हमें सतर्क रहने की भी जरूरत हैं, क्योंकि कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौके पर हमें संभलकर रहने की जरूरत है. इस दौरान कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है. साथ ही साथ सर्दियां नजदीक आ रही हैं और इस वजह से भी संभलकर रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान सांस लेने से जुड़े वायरस मरीजों को संक्रमित कर सकते हैं.’

उन्होंने कहा कि सर्दियों में सांस लेने संबंधी वायरल संक्रमण अधिक होने की उम्मीद रहती है. सर्दियों में तापमान कम रहने की वजह से वायरस के लंबे वक्त रहने का खतरा रहता है. इस वजह से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होते हैं. बता दें कि भारत में रोजाना आने वाले कोरोना के मामलों में कमी आई है साथ ही यहा रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है.