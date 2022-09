विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक स्तर पर हर 44 सेकेंड में अब भी एक व्यक्ति की मौत कोविड-19 से हो रही है. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम घेब्रेयसस ने कहा कि यह वायरस यूं ही खत्म नहीं होगा. उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा, “रिपोर्ट किए गए मामलों और मौतों में वैश्विक गिरावट जारी है. यह बहुत उत्साहजनक है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये रुझान बने रहेंगे.” घेब्रेयियस ने अपनी नियमित ब्रीफिंग के दौरान कहा, “फरवरी के बाद से साप्ताहिक रिपोर्ट की गई मौतों की संख्या में 80 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर भी, पिछले सप्ताह कोविड-19 से हर 44 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है.”Also Read - कर्मचारियों की मानसिक स्थिति के बोझ तले दब रही कंपनियां, सालाना 14 अरब डॉलर का नुकसान

उन्होंने कहा, "उनमें से अधिकतर मौतों को टाला जा सकता है. आप मुझे यह कहते हुए सुनकर थक गए होंगे कि महामारी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मैं इसे तब तक कहता रहूंगा जब तक कि यह वायरस खत्म नहीं होगा." WHO अगले सप्ताह छह संक्षिप्त नीति का एक सेट प्रकाशित करेगा, जिसमें उन आवश्यक कार्रवाइयों को रेखांकित किया जाएगा जो सभी सरकारें संचरण को कम करने और जीवन बचाने के लिए ले सकती हैं. संक्षेप में परीक्षण, नैदानिक प्रबंधन, टीकाकरण, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव, और इन्फोडेमिक के प्रबंधन के आवश्यक तत्वों को शामिल किया जाएगा.

WHO प्रमुख ने कहा, "हमें उम्मीद है कि देश इन संक्षिप्त विवरणों का उपयोग अपनी नीतियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों की रक्षा करने, उन लोगों के साथ व्यवहार करने और जीवन बचाने के लिए करेंगे, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। महामारी हमेशा विकसित हो रही है, और इसलिए हर देश में प्रतिक्रिया होनी चाहिए." मंकीपॉक्स पर उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ यूरोप में लगातार गिरावट का रुख देख रहा है. घेब्रेयस ने कहा, "जबकि अमेरिका से रिपोर्ट किए गए मामलों में भी पिछले सप्ताह गिरावट आई है, उस क्षेत्र में महामारी के बारे में दृढ़ निष्कर्ष निकालना कठिन है". WHO के अनुसार, कुल 52,997 लोग मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमित हुए हैं. पिछले चार हफ्तों में दर्ज मामलों में से 70.7 फीसदी अमेरिका से और 28.3 फीसदी यूरोप से आए हैं.