Coronavirus Updates: कोरोना वायरस संकट के नौ महीने के बाद भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है. इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव को कोविड -19 से संक्रमित पाए गए हैं. कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद बलराम भार्गव को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है. Also Read - Corona Crisis in US: हर पांच में से एक कैदी कोरोना वायरस का शिकार, अब तक 2,75,000 कैदी संक्रमित

अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि 59 वर्षीय आईसीएमआर प्रमुख को 16 दिसंबर को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. भार्गव शीर्ष चिकित्सा निकाय के प्रमुख हैं, जो भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए जिम्मेदार हैं. यह देश में कोविड-19 प्रकोप प्रबंधन में सबसे आगे हैं. Also Read - गुजरात: एक दिन के बच्चे ने 14 दिन में कोरोना को हराया, डॉक्टरों की महेनत लायी रंग

ICMR DG (Prof) Balram Bhargava tests positive for COVID-19, admitted to AIIMS trauma centre in New Delhi. Also Read - उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी, होम आइसोलेशन में गए

