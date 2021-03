Covid-19 New Double Mutant Variant: भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. देश में पिछले 24 घंटे में 47,262 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक डराने वाली बात बता दी है. मंत्रालय ने बताया कि देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस का एक ऐसा नया ‘डबल म्यूटेंट’ वैरिएंट मिला है, जो काफी चालाक है. हालांकि मंत्रालय का यह भी कहना है कि अभी तक के आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि देश में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण और वायरस के नए वैरिएंट के बीच कोई संबंध भी है. Also Read - UP CoronaVirus Guidelines: यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद, जानें नई गाइडलाइन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरोना का यह नया वैरिएंट कई अन्य देशों में भी मिल चुका है और देश के 18 राज्यों में भी इसके वैरिएंट मिले हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना के नए वैरिएंट के अभी पर्याप्त मामले नहीं मिले हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि यह वैरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र से बचकर संक्रमण को बढ़ाता है. इसलिए कहा जा रहा है कि ये नया वैरिएंट काफी चालाक है, जो इम्यून सिस्टम को चकमा देने का काम करता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस का यह नया म्यूटेशन करीब 15 से 20 फीसदी नमूनों में पाया गया है और यह चिंता पैदा करने वाले पहले के वैरिएंट से मेल नहीं खाता है. महाराष्ट्र से मिले नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर 2020 की तुलना में कोरोना के नमूनों में ई484क्यू और एल452आर म्यूटेशन के अंशों में बढ़ोतरी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के देश आने पर और अन्य कोरोना मरीजों से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग और इसके विश्लेषण से पता चला है कि फिलहाल इस वैरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 10 है.

गृह मंत्रालय ने बीते मंगलवार को महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे, जो एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे. इस दिशा-निर्देश में देश के कुछ हिस्सों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है.