Covid-19 New Variant Omicron: कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने दहशत मचा दी है. इस नए वैरिएंट की दस्तक के बाद दुनिया के कई देश इसे लेकर सतर्क हो गए हैं और एहतियातन कदम उठाने की सोच रहे हैं. इस बीच ओमिक्रोन की आहट को देखते हुए भारत की ओर से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं. इस नए वैरिएंट और और देश में कोरोना को लेकर मौजूदा हालात और वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. पीएम मोदी शीर्ष अधिकारियों के साथ इस नए वैरिएंट के बारे में चर्चा करेंगे और इस बैठक में कुछ एहतियातन कदम उठाने की भी घोषणा कर सकते हैं.

PM Narendra Modi to chair a meeting with top govt officials on the COVID-19 situation and vaccination at 10:30 am today pic.twitter.com/j4srlHVJ4N

— ANI (@ANI) November 27, 2021