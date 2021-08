Covid-19 Updates: नई दिल्ली: भारत में एक दिन में कोविड-19 के 37,593 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,25,12,366 हो गई. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,22,327 हो गई है. देश में अभी 3,22,327 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है. पिछले 24 घंटे में एक्‍ट‍िव मरीजों की संख्या में कुल 2,776 की बढ़ोतरी दर्ज की गई.Also Read - अफगानिस्तान से भारत आए 16 लोग निकले कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह 8:00 बजे जारी किए गए अपडेट आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 648 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,35,758 हो गई. देश में अभी 3,22,327 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.99 प्रतिशत है. पिछले 24 घंटे में एक्‍ट‍िव मरीजों की संख्या में कुल 2,776 की बढ़ोतरी दर्ज की गई. मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.67 प्रतिशत है. Also Read - Coronavirus cases In India: मौत के आंकड़ें हुए दोगुने, 1 दिन में 648 लोगों की मौत, 37 हजार से अधिक लोग संक्रमित

देश में कोरोना संक्रमण की अपडेट ताजा स्थिति

कुल केस (Total cases): 3,25,12,366

कुल ठीक हुए (Total recoveries): 3,17,54,281

सक्र‍िय मरीज (Active cases): 3,22,327

मृतकोंं की संख्‍या (Death toll): 4,35,758 Also Read - सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य तैयारियों का लिया जायजा, बोले- तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार हो रहे 37 हजार बेड्स

कुल वैक्‍सीनेशन ( Total vaccinated): 59,55,04,593 (61,90,930 in last 24 hrs)

देश में बुधवार को सुबह तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 59.55 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं.

India reports 37,593 new #COVID19 cases, 34,169 recoveries and 648 deaths in the last 24 hrs, as per Health Ministry.

Total cases: 3,25,12,366

Total recoveries: 3,17,54,281

Active cases: 3,22,327

Death toll: 4,35,758

Total vaccinated: 59,55,04,593 (61,90,930 in last 24 hrs) pic.twitter.com/8Et8NkUhBb

— ANI (@ANI) August 25, 2021