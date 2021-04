नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 की जिस मौजूदा चुनौती का देश सामना कर रहा है, वह पिछले साल के मुकाबले बड़ी है. प्रधानमंत्री ने किसी भी सूरत में इस महामारी को गांवों तक पहुंचने से रोकने के हरसंभव प्रयास सुनिश्चित करने का आह्वान किया. बाता दे कि देश में आज शनिवार को पिछले 24 घंटे में 2624 मौतें हो गईं हैं और 3.46 लाख से ज्‍यादा संक्रमण के नए केस आए हैं. भारत में अब तक मौतों का कुल आंकड़ा 1,89,544 हो गया है और सक्रिय मामलों 25 लाख 52 हजार के पार हो गए हैं. Also Read - COVID-19: Pak PM इमरान खान बोले- मैं कोरोना से लड़ रहे भारत के लोगों के साथ, जल्‍द ठीक होने की हमारी प्रार्थनाएं

पंचायती राज दिवस के मौके पर डिजिटल माध्यम से आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की. इसके तहत चार लाख से अधिक लोगों के बीच उनकी सम्पत्ति के ई-प्रापर्टी कार्ड वितरित किए. साथ ही वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए. इस अवसर पर पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि जिस प्रकार पिछले साल कोविड-19 के संक्रमण को गांवों में फैलने से रोकने में सफलता मिली थी, उसी प्रकार इस बार भी इसमें सफलता मिलेगी. Also Read - Oxygen Shortage: अमृतसर के नीलकंठ अस्‍पताल में ऑक्‍सीजन की कमी से 5 मरीजों की हुई मौत

दरअसल, भारत में शनिवार को पिछले 24 घंटे में COVID19 के 3,46,786 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,66,10,481 हुई. 2,624 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,89,544 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 25,52,940 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,38,67,997 है. Also Read - COVID-19: भारत में कोरोना से एक दिन में 2624 मौतें, 24 घंटे में 3.46 लाख से ज्‍यादा नए केस

इस समारोह में डिजीटल माध्यम से केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, आठ राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

पंचायतों का मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी का होना चाहिए

पीएम मोदी ने पंचायतों से आग्रह किया कि कोरोना को गांव में पहुंचने से, रोकने में वे अपनी भूमिका निभाएं. प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा, पिछले साल भी आपने इस संक्रमण को गांवों में फैलने से रोका था. पंचायतों ने गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. इस वर्ष भी हमारे सामने चुनौती गांवों तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है. मुझे भरोसा है कि देश और दुनिया को वह राह दिखाएंगे. उन्होंने कहा कि आज की तारीख में पंचायतों का मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी का होना चाहिए.

When we met for Panchayati Raj Diwas a year back, the entire country was fighting against Corona. At that time I had urged all of you to carry out your duty in stopping Corona from reaching villages: PM Narendra Modi at an event on Panchayati Raj Diwas, via video conferencing pic.twitter.com/J7jgzjhwR5

— ANI (@ANI) April 24, 2021