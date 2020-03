लंदन: कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पीएम मोदी ने संदेश भेजा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष बोरिस जॉनसन से कहा है कि वह एक योद्धा हैं और इस चुनौती से बखूबी निपट लेंगे. Also Read - सचिन तेंदुलकर ने COVID-19 संक्रमित मरीजों को हीन भावना से नहीं देखेे जाने की अपील की

बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन ने शुक्रवार को कहा कि हल्के लक्षणों के बाद उनका कोरोना वायरस टेस्ट पाजिटिव आया है और अब उन्होंने डाक्टरों की सलाह के अनुसार 10 डाउनिंग स्ट्रीट में खुद को पृथक कर लिया है. इस खबर से पूरी दुनिया में हलचल मच गई.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा- प्रिय बोरिस जॉनसन, "आप एक योद्धा हैं और आप इस चुनौती से बखूबी निपट लेंगे. आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और यूके को स्वस्थ सुनिश्चित करने के लिए आपको शुभकामनाएं."

Dear PM @BorisJohnson,

You’re a fighter and you will overcome this challenge as well.

Prayers for your good health and best wishes in ensuring a healthy UK. https://t.co/u8VSRqsZeC

— Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2020