Covid 19 Positive News: कोरोना काल में देश में जहां लाखों लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है. वहीं कई लोग इस संक्रमण के काल में लोगों के लिए मिसाल भी बन चुके हैं. कुछ ऐसा ही किस्सा है मधुस्मिता प्रुस्टी की. जिन्होंने कोरोना काल में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए अपनी नर्स की नौकरी को त्याग दिया है. दरअसल मधुस्मिता और उनके पति भुवनेश्वर में रहते हैं. मधुस्मिता कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थीं.

मधुस्मिता के पति कोरोना संक्रमण से मर रहे लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करते हैं. ऐसे में अपने पति की शवों के अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए मधुस्मिता ने फोर्टिस अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी को छोड़ दिया. इस बाबत मधुस्मिता का कहना है कि मैंने 9 सालों तक मरीजों की देखभाल की है. साल 2019 में अपने पति की परित्यक्त शवों का अंतिम संस्कार करने में मदद करने के लिए यहा लौटी थी.

Odisha | Madhusmita Prusty quit nursing job at Kolkata's Fortis to help her husband in cremating COVID-infected & unclaimed bodies in Bhubaneswar

“Nursed patients for 9 yrs. Returned here in 2019 to assist my husband in performing abandoned bodies’ last rites,” she said (23.05) pic.twitter.com/DYHBB0nD6F

— ANI (@ANI) May 23, 2021