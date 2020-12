Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat is being shifted to AIIMS: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ गई है. वह कोरोना से संक्रमित हैं. 18 दिसंबर को उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था. अब उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जा रहा है. अभी तक उनका इलाज देहरादून के दून अस्पताल में चल रहा था. रावत के डॉक्टर डॉ. एनसी बिष्ट ने कहा कि उनकी छाती में संक्रमण है. इस कारण उनको एम्स ले जाया जा रहा है. Also Read - क्या कोरोना वायरस स्ट्रेन पर ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन होगी प्रभावी, रिपोर्ट में हुआ यह खुलासा

कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को रविवार को सरकारी दून अस्पताल में भर्ती किया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि हल्का बुखार आने के बाद रावत रविवार देर शाम जांच के लिए दून अस्पताल गए थे जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर लिया था. उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही थी.

उल्लेखनीय है कि 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री रावत के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी जिसके बाद वह स्वयं गृह एकांतवास में चले गए थे. रावत के अलावा, उनकी पत्नी और पुत्री भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे.