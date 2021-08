Covid-19 Protocol: कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है. आनेवाले त्योहारी सीजन को देखते हुए कोरोना (COVID-19) संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की अवधि को अगले महीने के अंत तक जारी रखने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड-19 प्रोटोकाल पालन करने को लेकर आगाह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि जिन इलाकों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहां लोगों को नियमों का पालन करने पर जोर दें और जहां संक्रमण के मामले कम हैं वहां सुरक्षा के मद्देनजर नियमित तौर पर मानिटरिंग जारी रहनी चाहिए.Also Read - कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक? इन 5 राज्यों ने फिर बढ़ाई टेंशन, लग सकता है नाइट कर्फ्यू, जानिए

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs, MHA) की ओर से शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसमें देशभर के सभी राज्यों को कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित जरूरी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. दिशानिर्देश के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर अभी किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती है. Also Read - Rajasthan News: देश के सबसे बड़े राज्य में हारा कोरोना, एक दिन में मात्र 3 नए मरीज, अगस्त में अबतक एक भी मौत नहीं

#COVID19 containment measures will remain in force up to September 30th, 2021: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/QOuMa01STR

— ANI (@ANI) August 28, 2021