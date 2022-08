Corona Update: देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. दिल्ली में पॉजिटिविटी दर बढ़कर 18 फीसदी के करीब पहुंच गया है. वहीं, मुंबई में 1 जुलाई के बाद पहली बार सबसे ज्यादा मामला सामने आया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,146 नए मामले सामने आए और इस दौरान 8 लोगों की जान चली गई. वहीं, राजधानी में पॉजिटिविटी दर बढ़कर 17.83% पर पहुंच गया है. दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 8,205 एक्टिव मरीज हैं.Also Read - Manish Sisodia on MCD: मनीष सिसोदिया ने लगाया MCD में घोटाले का आरोप, बीजेपी नेताओं के नामों का किया ज़िक्र | Watch Video

COVID-19 | Delhi reports 2,146 new cases and 08 deaths in the past 24 hours. Positivity Rate at 17.83%

वहीं, मुंबई की बात (Mumbai Corona Update) की जाए तो देश की आर्थिक राजधानी में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 852 नए मामले सामने आए. साथ ही बीते 24 घंटों में कोरोना के मामलों में 79 फीसदी की उछाल देखने को मिला. 1 जुलाई के बाद यह एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं. उस समय मुंबई में 978 मामले सामने आए थे और दो लोगों की जान चली गई थी. इस महीने के पहले दो दिनों को छोड़कर, मुंबई में हर 400 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. Also Read - Langya virus: कोरोना के बाद चीन में जानवरों से इंसानों में आया एक और वायरस, जानिए लांग्या वायरस के लक्षण

Maharashtra | Mumbai reports 852 new Covid-19 cases with 1 death in the last 24 hrs. Active patients at 3,545, recoveries at 433 pic.twitter.com/Su6CCef0EU

