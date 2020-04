नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले रविवार को बढ़कर 3,374 हो गए और मृतकों की संख्या 79 तक पहुंच गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को शाम में ये जानकारी दी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक देश भर में 274 जिले कोरोनवायरस के कारण प्रभावित हुए हैं. उन्होंने बताया, “भारत में अब तक दर्ज किए गए कुल 3374 मामलों की पुष्टि हुई है. ये संख्या कल के आंकड़ों के मुताबिक 472 ज्यादा है. इस दौरान कुल 79 लोगों की मौत हुई है. कल से अब तक 11 अतिरिक्त मौतें हुई हैं. 267 व्यक्ति रिकवर हुए हैं. उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.” Also Read - ओडिशा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने से पुलिस ने रोका, तो भीड़ ने जमकर किया पथराव

मंत्रालय के मुताबिक, कोविड-19 से सबसे ज्यादा 24 मौत महाराष्ट्र में हुई हैं. इसके बाद 10 मौत गुजरात में, सात तेलंगाना में, दिल्ली और मध्य प्रदेश में छह-छह और पंजाब में पांच मौत हुई हैं. कर्नाटक में चार लोगों की जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तीन-तीन लोगों की मौत हुई है. जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और केरल में दो-दो मौत हुई हैं. Also Read - कोरोनावायरस से छिड़ी जंग में मदद के लिए ऑनलाइन प्रदर्शनी मैच खेलकर फंड जुटाएंगे विश्वनाथन आनंद

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के तहत दिशानिर्देशों का पालन कर रही हैं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति संतोषजनक है. उन्होंने कहा कि 75 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. Also Read - दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के दो और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव

More than 75 Lakh people are being provided food: Punya Salila Srivastava, Joint Secretary, Home Ministry #Coronavirus https://t.co/3bp7D1KNVI

