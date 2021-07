Covid-19 Third Wave in India Update: देश में कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के बाद संभावित तीसरी लहर की चर्चा जोरों पर है. राज्य सरकारें पहले से ही संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटी हैं. इस बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (IIMS) के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria) ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है. Also Read - Vaccine/Covaxin For Children: एम्स प्रमुख ने बताई तारीख, इस महीने आएगी बच्चों के लिए वैक्सीन

उन्होंने आज गुरुवार को कहा कि अगर लोग सावधानी बरतते हैं और भारत एक बड़ी आबादी का टीकाकरण करने में सक्षम होता है तो शायद कोविड महामारी की तीसरी लहर भी ना आए. डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर के सवाल पर न्यूज एजेंसी एएनआई से ये बात कही. उन्होंने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं. अगर हम सावधान रहें और अच्छी खासी आबादी का टीकाकरण करते हैं तो शायद तीसरी लहर नहीं आएगी या फिर इसका प्रभाव बहुत कम होगा. Also Read - Covid Will Seriously Impact Children In Third Waves? बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होगी तीसरी लहर? जानिए एम्स प्रमुख की जुबानी

इसी तरह टीकों के मिश्रण पर अपने विचार देते हुए एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि खुराक के मिश्रण पर अधिक डेटा की जररुत है. जो अध्ययन सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि ये प्रभावी हो सकता है. इससे पहले की हम कह सकें कि हमें ऐसी पॉलिसी को अजमाना चाहिए, हमें अधिक डेटा की जरुरत है. Also Read - Covid-19 Vaccine देश में कब भरपूर उपलब्‍ध होंगी? एम्‍स निदेशक ने दिया ये बड़ा बयान

देश में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या पर डॉक्टर गुलेरिया ने सलाह दी कि देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट अधिक है और इसे फैलने से रोकने के लिए आक्रमक तरीके से निपटने की जरुरत है. उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं मगर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां संक्रमण की दर अभी भी अधिक है. हमें उन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट नहीं बनने देना चाहिए, जिससे अन्य क्षेत्रों में वायरस फैल सकता है.