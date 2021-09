COVID19 Update: देश में आज रविवार को सुबह तक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 30,773 नए मामले आए, 38,945 रिकवरी हुईं और 309 लोगों की कोरोना से मौत हुई. भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 30,773 नए मामले आए और 309 मौतें हुईं, जिसमें केरल में कल आए कोरोना वायरस के 19,325 मामले और 143 मौतें शामिल हैं.Also Read - Rajasthan: पिता ने 4 बेटियों को पहले जहर खिलाया, पानी के टैंक में डुबोकर मारा, फिर सुसाइड की कोशिश की

India reports 30,773 new #COVID19 cases, 38,945 recoveries & 309 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Active cases: 3,32,158

Total cases: 3,34,48,163

Total recoveries: 3,26,71,167

Death toll: 4,44,838

Total vaccination: 80,43,72,331(85,42,732 in last 24 hrs) pic.twitter.com/qs8VNvF7kY

