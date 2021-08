नई दिल्ली: भारत में कोरोना महामारी के सामने आ रहे मामलों के बीच डेल्‍टा के नए वारियंट के खतरे के बीच आज शनिवार को एक दिन में कोविड-19 के 38,628 नए मामले सामने आए हैं. इससे कोविड-19 संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 3,18,95,385 पर पहुंच गई है, जबकि 617 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 4,27,371 हो गई. देश में चार अगस्त तक कोविड के डेल्टा प्लस वारियंट के 83 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कल शु्क्रवार को महाराष्‍ट्र के नासिक में 30 लोगों में डेल्‍टा से संक्रमित होने की खबर सामने आई थी.Also Read - Maharashtra News: महाराष्ट्र के इस शहर में डेल्टा वैरिएंट ने बढ़ाई चिंता, सामने आए 30 नए मामले; लग सकती हैं पाबंदियां...

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह आठ बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,12,153 हो गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.29 प्रतिशत है. कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.37 प्रतिशत है. Also Read - 'राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2.30 करोड़ खुराकें उपलब्ध, 49,19,73,961 खुराकों का हुआ इस्तेमाल'

मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,006 मामलों की गिरावट दर्ज की गई. शुक्रवार को संक्रमण का पता लगाने के लिए 17,50,081 नमूनों की जांच की गई, जिससे अभी तक जांचे गए नमूनों की संख्या 47,83,16,964 पहुंच गई है. दैनिक संक्रमण दर 2.21 प्रतिशत दर्ज की गई. यह पिछले 12 दिनों से तीन प्रतिशत से कम रही है. साप्ताहिक संक्रमण दर 2.39 प्रतिशत है. Also Read - नर्स ने अश्लील मैसेज भेजने वाले हेडमास्‍टर की ऑफ‍िस में की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

