नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े आ चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1115 लोगों की मौत दर्ज की गई है. वहीं 89,706 लोग संक्रमित पाए गए हैं. देश में 8,97,394 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं. देश में अबतक कुल 73,890 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है. बता दें कि देश में अबतक कुल 43,70,129 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. Also Read - राजधानी में दोगुने हुए कोरोना के मामले, अब अरविंद केजरीवाल दिल्लीवासियों को करेंगे फोन

अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 2,43,809 पहुंच चुकी है. वहीं अबतक इससे 27,407 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 22,377 हैं. साथ ही मरने वालों की संख्या 4,618 लोगों की मौत हो चुकी है. तमिलनाडु में एक्टिव मामलों की संख्या 50,213 है. वहीं मरने वालों की संख्या 8,012 है. Also Read - राजस्थान: CM अशोक गहलोत ने स्थगित किए एक महीने के सभी व्यक्तिगत मुलाकात कार्यक्रम, जानिए क्यों

India’s #COVID19 case tally crosses 43 lakh mark with a spike of 89,706 new cases & 1,115 deaths reported in the last 24 hours. Also Read - Tips: डॉक्टर्स की सलाह, कोरोना से ठीक हुए मरीज फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं

The total case tally stands at 43,70,129 including 8,97,394 active cases, 33,98,845 cured/discharged/migrated & 73,890 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/a3xVEkeo0O

